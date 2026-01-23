Questa mattina ad Eboli, in Contrada Alimenta, si è verificato un incidente che ha coinvolto un’autocisterna contenente GPL, la quale si è ribaltata senza causare conseguenze peggiori. L’evento, avvenuto alle 10, ha richiesto l’intervento delle forze di emergenza e ha messo in evidenza l’importanza delle misure di sicurezza in presenza di veicoli contenenti sostanze pericolose.

Tragedia sfiorata questa mattina ad Eboli, in Contrada Alimenta, alle 10.30 circa. Un'autocisterna contenente GPL si è ribaltata probabilmente a seguito di un'avaria dell'impianto frenante. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con il supporto del nucleo NBCR (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico), innanzitutto per soccorrere l'autista, che a quanto pare ha virato volontariamente in una stradina sterrata per evitare danni maggiori, e poi per provvedere alla messa in sicurezza del mezzo pesante. Inoltre è in atto il travaso del gas contenuto nella cisterna che sarà poi seguito dal recupero della stessa.

© Anteprima24.it - Eboli, tragedia sfiorata: si ribalta autocisterna contenente Gpl

