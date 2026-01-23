È vietato parcheggiare sul marciapiede ma solo fino al 12 febbraio | lo strano cartello del Comune di Milano

Il Comune di Milano ha installato un cartello che vieta il parcheggio sul marciapiede, ma con una precisazione: il divieto sarà in vigore solo fino al 12 febbraio, a causa di lavori temporanei. Dopo questa data, sarà possibile parcheggiare nuovamente sul marciapiede. La comunicazione è chiara e permette ai cittadini di capire quando rispettare il divieto e quando tornare alla normalità.

