È stata ritrovata Melissa Acani scomparsa a dicembre da Livigno | la 22enne riconosciuta da un autista di pullman

Melissa Acani, scomparsa da Livigno il 3 dicembre, è stata ritrovata e sta bene. La giovane di 22 anni è stata riconosciuta da un autista di pullman, che ha segnalato la sua presenza. La famiglia e le autorità hanno potuto così avere conferma del suo stato di salute e della sua posizione. La vicenda si conclude con un esito positivo, portando sollievo a tutte le persone coinvolte.

Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno: “È in difficoltà, si cerca tra Bergamo e Milano”Da oltre un mese, Melissa Acani, 22 anni, è scomparsa da Livigno.

