E' sempre CartaBianca Scanzi fuori controllo | Sottolineo Gestapo

Un pazzo, «incapace di intendere e di volere». Epperò da condannare, senza se e senza ma. La sentenza su Donald Trump arriva dalla corte di È sempre CartaBianca, il talk del martedì sera condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. Certo, si potrebbe discutere sulla indipendenza dei giudici, Barbara Alberti, Concita De Gregorio e Andrea Scanzi, ma in tempi di referendum qualcuno potrebbe prenderla come una provocazione. Sta di fatto che sul presidente americano piovono solo insulti. Alla vigilia del vertice a Davos, la Alberti definisce il tycoon «un clown assassino. Ha un solo problema ed è che si parli di lui giorno e notte, lui deve essere il protagonista e basta, tutto il resto noi siamo, i suoi giocattoli nelle sue mani ed è terrificante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

