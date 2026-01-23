È morto Francis Buchholz bassista degli Scorpions | aveva 71 anni

Il mondo della musica si stringe intorno alla perdita di Francis Buchholz, storico bassista degli Scorpions, scomparso all’età di 71 anni. Con il suo contributo, ha lasciato un’impronta significativa nel panorama del rock internazionale. La sua carriera e il suo stile rimarranno un punto di riferimento per molti appassionati e musicisti.

Il mondo del rock è in lutto per la scomparsa di Francis Buchholz, pilastro degli Scorpions negli anni d'oro della band. Il musicista si è spento a causa di un tumore. Dalla leggendaria "Wind of Change" a "Rock You Like a Hurricane", il suo basso ha segnato la storia della musica internazionale.🔗 Leggi su Fanpage.it

