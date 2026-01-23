È morta l' ex ministra dell' Istruzione Valeria Fedeli Aveva 76 anni

È deceduta all’età di 76 anni Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e vicepresidente del Senato. Figura di rilievo nel panorama politico italiano, Fedeli è stata anche dirigente della Cgil e ha ricoperto incarichi importanti nel governo Gentiloni. La sua esperienza e il suo impegno nel settore dell’istruzione hanno segnato il suo percorso professionale e politico. La scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo politico e sindacale italiano.

AGI - È morta, a 76 anni, l'ex parlamentare e ministra Pd Valeria Fedeli. A lungo dirigente Cgil, era stata responsabile dell'Istruzione nel governo Gentiloni e, in precedenza, vicepresidente del Senato, dove era stata eletta nel 2013. "La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora", scrive Giorgia Meloni su X. "Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene - conclude la presidente del Consiglio - vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore". "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Valeria Fedeli. 🔗 Leggi su Agi.it

