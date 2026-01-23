È l’ora di McIntyre

È arrivato il momento di parlare di McIntyre. La recente vittoria del titolo WWE dello scozzese ha sorpreso molti, inaspettatamente. Sembrava una delle tante sfide tra Drew e Cody, rivalità lunga e ben consolidata, ma che, almeno secondo alcuni, non aveva mai suscitato grande entusiasmo. Ora, con questo nuovo risultato, si apre una nuova fase nella carriera di McIntyre, che merita di essere analizzata con attenzione.

Credo di non essere stato l’unico a rimanere scioccato dalla vittoria del titolo WWE dello scozzese. Sembrava l’ennesimo scontro tra Drew e Cody, una rivalità portata avanti da diverso tempo che, perlomeno a me, nonostante la bravura dei due, non ha mai suscitato grosse emozioni. E invece, il 3 Stages of Hell tra i due, tipologia di match piacevole rispolverata dopo tempo immane, è stata una piccola perla, quasi a volersi rifare dai mesi noiosi che l’hanno preceduta. Il match è stato bello, con Drew e Cody che si dimostrano ancora una volta grandissimi “worker”, e con un finale che ha scarmigliato le carte in tavola; Lo scozzese è riuscito a portarsi a casa vittoria e cintura, grazie ad una “originale” interferenza di Jacob Fatu, salito sul ring per punire McIntyre, ma che ha finito per distrarre Cody permettendo la vittoria al primo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Mark Henry: "È ora che Drew McIntyre batta Cody Rhodes per il titolo WWE"Durante l'ultima puntata di Busted Open Radio, Mark Henry ha condiviso la sua opinione sul futuro del titolo WWE, sostenendo che sia giunto il momento che Drew McIntyre ottenga la vittoria su Cody Rhodes.

SmackDown 17.01.2026 L'era di Drew McIntyre comincia a LondraBenvenuti all'analisi di SmackDown del 17 gennaio 2026, trasmesso dalla OVO Arena Wembley di Londra.

