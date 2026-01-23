È il momento di riflettere sui nostri limiti, se ci sono. Recentemente, si è molto discusso sulla reale intenzione di Elon Musk nel suo commento a Davos, riguardo al “Board of peace” di Donald Trump. La battuta sul gioco di parole tra “peace” e “piece” ha suscitato interpretazioni contrastanti. È importante analizzare con attenzione il contesto e il significato di queste parole, senza lasciarsi trascinare da titoli sensazionalistici.

Siamo proprio sicuri che la battuta di Elon Musk a Davos sul Board of peace di Donald Trump fosse proprio un attacco, e soprattutto un attacco a Trump, come hanno titolato molti giornali? Parlo del tragico gioco di parole tra « peace » (pace) e « piece » (pezzo) con cui ieri Musk ha tentato di scaldare la platea del World Economic Forum: «Mi sono chiesto: “piece” nel senso di p-i-e-c-e? Hai presente: un pezzo di Venezuela, un pezzo di Groenlandia.». Siamo proprio sicuri che il presidente degli Stati Uniti, ascoltandolo, non sarà stato il primo a sghignazzarne compiaciuto? Trattandosi di Trump, ovviamente, non posso nemmeno escludere che mentre scrivo scateni le squadracce dell’Ice contro il suo principale finanziatore e lo faccia rispedire in Sudafrica, ma ne dubito, visti anche i precedenti e in generale la sua spiccata tendenza a prendersela solo ed esclusivamente con chi non può, non sa o non vuole difendersi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - È l’ora di dire qual è il nostro limite, se ne abbiamo uno

Richard Romagnoli: «Viviamo oltre il limite di tolleranza del nostro cervello. È come un ascensore progettato per sei persone in cui ne entrano quindici: prima o poi va in crash. Il silenzio ci permette di tornare lucidi»Richard Romagnoli evidenzia come il sovraccarico di stimoli possa affaticare il nostro cervello.

Buffon ad Atreju: «Il nostro obiettivo è tornare al Mondiale. Crisi? Ne abbiamo vissuti parecchi. Il talento non lo crei in poco tempo, serve questo»Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana, ha partecipato ad Atreju, affrontando temi come il ritorno al Mondiale, le crisi passate e l'importanza del talento nel calcio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Cosa fare quando termostato e caldaia non funzionano

Argomenti discussi: È l’ora di pensare seriamente ai salari; Ora solare 2024: quando cambia l’ora e cosa c’è da sapere?; Il trentennale de L’ora di Gesù fra riflessioni e testimonianze; Salesforce, è l'ora di Slackbot.

Calciomercato Juve, muro Mateta: per ora è stop. Sale En-Nesyri, torna di moda GudmundssonTORINO - Altro che interlocutorio: ieri è stato un giorno estremamente importante per il mercato della Juve, e adesso tutti ne attendono il decollo senza sapere davvero in quale direzione. Ecco, veros ... msn.com

Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla JuventusLe notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026. Le news di calciomercato 21 gennaio 2026 e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e ... fanpage.it

Buongiorno, qualcuno ha questo modello e mi sa dire qual è l'assorbimento preciso Viene indicato 2200w ma anche 2900w, una bella differenza - facebook.com facebook