È appena diventata la mia migliora amica Meloni su Takaichi dopo l' incontro a Tokyo – Il video

Da open.online 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita ufficiale a Tokyo, Giorgia Meloni ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per la premier giapponese Takaichi, definendola la sua

La prima ministra giapponese Takaichi canta tanti auguri in italiano a Meloni, la premier: “È appena diventata la mia migliore amica”La prima ministra giapponese Takaichi ha rivolto a Meloni un messaggio di auguri in italiano, dichiarandola sua nuova migliore amica.

