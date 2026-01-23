È disponibile Dynasty Warriors: Origins Le visioni di quattro eroi, il nuovo titolo di KOEI TECMO Europe e Omega Force. L’avventura, ambientata nei Tre Regni, offre un’esperienza di gioco tattica e coinvolgente su Nintendo Switch 2. Scopri il trailer di lancio e preparati a esplorare un’epoca ricca di storie e battaglie strategiche.

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Omega Force invitano i giocatori a intraprendere un viaggio emozionante attraverso i Tre Regni con l’uscita del gioco d’azione tattico Dynasty Warriors: Origins su Nintendo Switch 2. Contemporaneamente, i fan potranno vivere nuovissime storie, espandendo il mondo di DYNASTY WARRIORS: ORIGINS grazie al rilascio di un importante DLC, Dynasty Warriors: Origins Le visioni di quattro eroi, ora disponibile su Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series XS e Windows PC via Steam. Per festeggiare, è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio. Rilasciato originariamente a gennaio del 2025, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS proietta i giocatori sul campo di battaglia nei panni di un eroe senza nome che cerca di riportare la pace in una nuova e più profonda interpretazione della tradizionale narrazione dei Tre Regni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Dynasty Warriors: Origins Le visioni di quattro eroi è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

