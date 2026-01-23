Due uomini sorpresi a cacciare in una zona a protezione speciale

Due uomini sono stati trovati a cacciare in una zona a protezione speciale, un’area naturale tutelata dove l’attività venatoria è vietata. La loro presenza e l’azione di caccia all’interno di quest’area rappresentano una infrazione delle norme di tutela ambientale. Le autorità competenti sono intervenute per verificare la situazione e adottare eventuali misure a tutela dell’ambiente e della biodiversità.

Le denunce dei carabinieri forestali sul territorio di Roccasecca dei Volsci. Sequestrati fucili e cartucce Stavano cacciando all'interno di un'area naturale protetta, dove l'attività venatoria non è consentita. Due cacciatori sono stati sorpresi dai carabinieri del nucleo forestale di Priverno in località Valdolenti, nel comune di Roccasecca dei Volsci, in un'area classificata come Zona di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici migratori e dei loro habitat. In queste aree, come disposto dalla normativa e dal calendario venatorio regionale, è vietata la caccia nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento e in forma vagante nei soli giorni di giovedì e domenica.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Catania, Zona Faro: arrestati due giovani sorpresi a smontare un’auto Due uomini già noti per furto sorpresi a rubare in un negozio di Sora vicino Frosinone, denunciatiDue uomini di 30 e 35 anni sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi a commettere un furto in un negozio di Sora, vicino a Frosinone. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ele HUMILHOU a Máfia Americana: Frank Lucas Argomenti discussi: Ispica, sorpresi a rubare cavi della linea telefonica: arrestati due uomini dai Carabinieri; Due uomini sorpresi a scaricare rifiuti tessili: il mezzo sequestrato e la patente ritirata; Sorpresi a rubare nel negozio Scarpe e Scarpe: arrestati due stranieri a Salerno; Viaggio in auto per un caricare un kg di droga: la polizia 'li riconosce'. Due uomini già noti per furto sorpresi a rubare in un negozio di Sora vicino Frosinone, denunciatiDue uomini di 30 e 35 anni denunciati per furto in un negozio a Sora. Indagini della Polizia di Stato ricostruiscono il caso. virgilio.it Lotta allo spaccio, due pusher sorpresi e denunciati a NotoProsegue senza sosta l’attività di contrasto alla vendita e al consumo di sostanze stupefacenti. Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato Noto, hanno denunciato in stato di libertà, ... siracusaoggi.it DUE LADRI D'AUTO ARRESTATI A SALERNO Due uomini sono stati arrestati ieri dalla Polizia a Salerno con l’accusa di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Gli arrestati sarebbero stati sorpresi mentre tentavano di rubare un’auto nel cen - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.