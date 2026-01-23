due strade pubbliche in private

L’amministrazione comunale di Montesicuro ha annunciato la trasformazione di due strade pubbliche nelle frazioni in private. Questa decisione riguarda le vie situate nella zona di Montesicuro, con l’obiettivo di gestire meglio le aree e migliorare i servizi locali. La modifica delle destinazioni d’uso delle strade pubbliche in private rappresenta un cambiamento rilevante nel contesto urbano e amministrativo del territorio.

Strade nelle frazioni, l’amministrazione comunale ne trasforma due pubbliche in private nella zona di Montesicuro. In attesa di mettere effettivamente mano al piano delle strade cosiddette ‘vicinali’ nel territorio anconetano, il Comune dorico ha preso una decisione al contrario, trasformando in private due strade di campagna che fino a ieri sono state considerate pubbliche e dunque di competenza dell’ente. Stiamo parlando di ‘strada della Grancia’ e ‘strada di Fonte Favano’, così i nomi storici da toponomastica, che adesso passeranno sotto la competenza dei residenti le cui abitazioni affacciano su quei tracciati per tutte le necessità del caso, a partire dalle manutenzioni, ordinarie e straordinarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

