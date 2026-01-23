droni riforme ia il piano di mykhailo fedorov per vincere la guerra

Il 21 gennaio, in occasione del suo 35° compleanno, Mykhailo Fedorov, ministro della Difesa ucraino, ha annunciato un piano strategico che integra droni, riforme e intelligenza artificiale. Questo approccio mira a rafforzare le capacità di difesa dell’Ucraina e a consolidare il suo percorso di riforme strutturali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la resilienza del paese in un contesto di crescente tensione internazionale.

Putin usa il gelo e il buio per far cedere gli ucraini. Loro rispondono: balli, resistenza, organizzazione Kyiv. Il 21 gennaio, il ministro della Difesa ucraino Mykhailo Fedorov ha compiuto 35 anni. E’ il membro più giovane del governo di Yulia Svyrydenko, un fidato alleato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e fa parte della sua squadra dalla campagna elettorale del 2019, quando si occupò di supervisionarne la strategia digitale. Dopo essere entrato a far parte del primo Consiglio dei ministri dopo la vittoria elettorale di Zelensky, Fedorov ha guidato il nuovo ministero per la Trasformazione Digitale e ha creato Diia, un’app governativa che archivia i documenti sul telefono. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Chi è Mykhailo Fedorov, il neo ministro ucraino della DifesaMykhailo Fedorov è il nuovo ministro della Difesa dell’Ucraina, nominato in un contesto di riforme governative guidate dal presidente Zelensky.

Zelensky: Cambierà il ministro della Difesa in Ucraina. Sarà Mykhailo FedorovIl presidente ucraino Zelensky ha annunciato la sostituzione del ministro della Difesa, proponendo Mykhailo Fedorov come nuovo incaricato.

