Droga dalla Spagna a Napoli in un distributore di bevande

La polizia di Napoli ha sequestrato oltre 40 kg di droga provenienti dalla Spagna, nascosta in un deposito di una ditta di spedizioni a Ponticelli. L’intervento ha permesso di intercettare il carico prima che raggiungesse il mercato locale, contribuendo a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella regione.

Un carico di oltre 40 kg di droga proveniente dalla Spagna e diretto a Napoli è stato intercettato dalla polizia in un deposito di una ditta di spedizioni di Ponticelli. Tre le persone arrestate di 31, 39 e 52 anni, tutti napoletani e con precedenti.I Falchi della Squadra Mobile hanno svolto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

