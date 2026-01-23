Dove vedere in TV Sara Errani e Jasmine Paolini contro Kimberly Birrell e Talia Gibson agli Australian Open 2026. In questa guida trovi orari, programma e informazioni sullo streaming per seguire il match del secondo turno di doppio, con dettagli sulla loro recente performance e le modalità di visione dell’incontro.

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito in maniera brillante contro la coppia composta dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui, le Campionesse Olimpica di Parigi 2024 torneranno a calcare il cemento di Melbourne per incrociare le australiane, reduci dall’affermazione contro il binomio giapponese composto da Ayano Shimizu e Mokoko Kobori. L’appuntamento è per sabato 24 gennaio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 00.30 alla ANZ Arena: ad aprire le danze sarà il match tra GuoMladenovic e PavlyuchenkovaTauson, a seguire toccherà alle teste di serie numero 2 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Paolini-Birrell/Gibson, Australian Open 2026: orario, programma, streaming

Dove vedere in tv Errani/Paolini-Lumsden/Tang, Australian Open 2026: orario, programma, streamingIl 20 gennaio, Sara Errani e Jasmine Paolini scenderanno in campo nel doppio femminile degli Australian Open 2026.

Dove vedere in tv Paolini-Sasnovich, Australian Open 2026: orario, programma, streamingEcco dove seguire in TV e streaming il match tra Jasmine Paolini e Aliaksandra Sasnovich, prima giornata degli Australian Open 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Lazio-Como, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv Bologna-Celtic Glasgow e Roma-Stoccarda di oggi in Europa League; Dove vedere Inter-Pisa oggi in tv: si apre il 22esimo turno, diretta stasera alle 20:45; Dove vedere Bologna-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario.

Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G maschile a Kitzbuhel: orari e programmaKitzbuhel sarà teatro delle gare di Coppa del Mondo in questo weekend. Si parte con il Super G, che scatterà alle ore 11:30 e si potrà seguire in diretta TV anche in chiaro. fanpage.it

Dove vedere in tv Inter-Pisa, anticipo della 22ª giornata di serie AL'Inter ospita il Pisa a San Siro venerdì alle 20.45 per il primo anticipo della 22ª giornata. Chivu rilancia Bisseck in difesa pensando già al Borussia Dortmund del 28 gennaio ... corriere.it

! Sono passati 5 anni da questo articolo, per tutti, ma non per la signora Anita che come il vino buono col passare degli anni migliora, ma non risente dell'avanzare dell'età o almeno non lo dà a vedere! Una vera forza della natura, el - facebook.com facebook