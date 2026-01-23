Dove vedere in tv Errani Paolini-Birrell Gibson Australian Open 2026 | orario programma streaming

Dove vedere in TV Sara Errani e Jasmine Paolini contro Kimberly Birrell e Talia Gibson agli Australian Open 2026. In questa guida trovi orari, programma e informazioni sullo streaming per seguire il match del secondo turno di doppio, con dettagli sulla loro recente performance e le modalità di visione dell’incontro.

Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Kimberly Birrell e Talia Gibson al secondo turno del torneo di doppio agli Australian Open: dopo aver esordito in maniera brillante contro la coppia composta dalla britannica Maia Lumsden e dalla cinese Tang Qianhui, le Campionesse Olimpica di Parigi 2024 torneranno a calcare il cemento di Melbourne per incrociare le australiane, reduci dall’affermazione contro il binomio giapponese composto da Ayano Shimizu e Mokoko Kobori. L’appuntamento è per sabato 24 gennaio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 00.30 alla ANZ Arena: ad aprire le danze sarà il match tra GuoMladenovic e PavlyuchenkovaTauson, a seguire toccherà alle teste di serie numero 2 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

