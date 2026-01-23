Dove vedere in tv Darderi-Khachanov Australian Open 2026 | orario programma streaming

Per seguire in tv e streaming il match tra Luciano Darderi e Karen Khachanov agli Australian Open 2026, appuntamento sabato 24 gennaio dalle 00:30 italiane. In questa occasione, i tifosi potranno assistere al terzo turno del torneo, con orari, programma e modalità di visione disponibili su canali e piattaforme ufficiali. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l’incontro in modo semplice e preciso.

Sabato 24 gennaio (dalle 00:30 italiane), Luciano Darderi affronterà nel terzo turno degli Australian Open 2026 il russo Karen Khachanov. Sul campo della KIA Arena a Melbourne, l'italo-argentino giocherà contro un rivale d'esperienza e consistente, bravo soprattutto a interpretare la superficie rapida australiana. Servirà una prestazione eccelsa al giocatore di origini sudamericane. La vittoria contro l'argentino Sebastian Baez può aver dato fiducia a Luciano, costretto a fare i conti anche con fastidi di natura fisica, ricordando i problemi di stomaco nel primo turno contro il cileno Cristian Garin che l'hanno un po' debilitato anche nel confronto successivo.

