Dove sciare vicino a Milano | 5 mete a buon mercato e facilmente raggiungibili anche in treno

Se desideri sciare vicino a Milano senza lunghi spostamenti, ci sono diverse mete accessibili e convenienti. A poche ore dalla città, numerose stazioni sciistiche offrono opzioni a buon mercato e facilmente raggiungibili anche in treno. Alcune di queste destinazioni sono collegate da servizi integrati che combinano treno, bus e skipass in un unico biglietto, rendendo più semplice e comodo pianificare una giornata sulla neve.

Sciare vicino a Milano è possibile senza affrontare lunghi viaggi o trasferimenti complessi. A poche ore dal capoluogo lombardo, dove in questi giorni monta l'attesa per le Olimpiadi invernali, in programma a partire dal 6 febbraio, si concentrano diverse stazioni sciistiche facilmente raggiungibili, alcune delle quali collegate anche dal trasporto pubblico grazie a formule integrate che includono treno, bus e skipass in un unico biglietto. Un'opportunità che rende la montagna accessibile anche per una gita in giornata o per un fine settimana, con un'ampia scelta di piste, attività sulla neve e offerte dedicate.

