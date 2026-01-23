Il Chelsea mostra interesse per Douglas Luiz, attualmente in prestito al Nottingham Forest dalla Juventus. Secondo fonti, il club londinese valuta un’operazione per il brasiliano, che potrebbe trasferirsi a Londra in vista della prossima stagione. La situazione coinvolge anche il Nottingham Forest e la Juventus, rendendo l’eventuale trasferimento un’ipotesi da seguire con attenzione.

Il Chelsea torna a muoversi sul mercato e mette nel mirino Douglas Luiz. Secondo quanto riportato da The Athletic, il club londinese starebbe valutando l’ipotesi di un’operazione per il brasiliano, attualmente di proprietà della Juventus ma in prestito al Nottingham Forest con diritto di riscatto condizionato. Douglas Luiz tra Juventus e Nottingham Forest: formule e condizioni del prestito. Attualmente Douglas Luiz è sotto contratto con la Juventus fino a giugno 2029. Il centrocampista è in prestito al Nottingham Forest con diritto di riscatto condizionato, formula che complica eventuali manovre da parte di altri club interessati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Douglas Luiz, il Chelsea ci prova: intreccio con Juventus e Nottingham Forest

Douglas Luiz Nottingham Forest ai titoli di coda, il brasiliano vuole più spazio: Chelsea e non solo, ecco chi l’ha contattatoDouglas Luiz, centrocampista brasiliano attualmente al Nottingham Forest, cerca maggiori opportunità di gioco.

Douglas Luiz Chelsea e non solo: un altro club europeo sta tentando il brasiliano, che può lasciare subito il Nottingham Forest. UltimeIl centrocampista brasiliano Douglas Luiz, attualmente al Nottingham Forest, è al centro di diverse trattative di mercato.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: The Athletic - Il Chelsea valuta il prestito di Douglas Luiz: il centrocampista di proprietà della Juventus potrebbe lasciare il Nottingham Forest a gennaio; The Athletic - Juventus, Douglas Luiz può cambiare ancora squadra: si fa sotto il Chelsea; ? Juventus, il Chelsea vuole Douglas Luiz in prestito: le ultime; Lucca al Nottingham Forest, Douglas Luiz nel mirino del Chelsea.

Clamoroso Douglas Luiz: il Nottingham lo scarica, la Juve non lo vuole ma spunta un top clubIl centrocampista brasiliano sempre più ai margini in Premier League: solo 51 i minuti giocati nelle ultime 5 giornate di campionato ... tuttosport.com

Chelsea, sondaggi veloci per Douglas LuizVisualizzazioni: 0 Chelsea – Il centrocampista brasiliano può restare in Premier League. I Blues pensano a un nuovo prestito, la Juventus osserva. L’avventura di Douglas Luiz al Nottingham Forest potr ... calciostyle.it

Oggetto misterioso alla Juve, Douglas Luiz è passato in prestito al Forest. Ora i Campioni del Mondo del Chelsea vorrebbero averlo in prestito per la seconda parte di stagione. La carriera di un calciatore è davvero una montagna russa. facebook

In questa sessione di mercato, sia il Chelsea che l'Aston Villa stanno valutando la possibilità di prendere in prestito Douglas Luiz. Il Forest può lasciare che torni alla Juventus per far si che venga prestato altrove [Fabrizio Romano] x.com