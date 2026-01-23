Dormi meno di 7 ore? La tua prospettiva di vita potrebbe diminuire

Dormire meno di sette ore per notte può influire sulla salute a lungo termine. L'insonnia, oltre a disturbare il riposo quotidiano, è stata associata a un aumento del rischio di problemi cardiovascolari, diabete e altre patologie. Garantire un sonno adeguato è fondamentale per mantenere il benessere generale e sostenere una vita più lunga e sana.

L' insonnia non solo impatta negativamente sulla quotidianità di chi ne soffre, ma potrebbe avere delle conseguenze a lungo termine. Gli scienziati dell'Oregon Health & Science University, guidati dal professor Andrew McHill, sono giunti alla conclusione che la carenza di sonno (dormire per meno di sette ore) è associata a una bassa aspettativa di vita. Lo studio è stato pubblicato su " SLEEP Advances ". Insonnia, un problema molto comune. Solo in Italia ne soffrono 13,4 milioni di persone e circa il 20-30% della popolazione dorme meno di sei ore per notte. L'insonnia, che dati alla mano interessa maggiormente le donne, si manifesta in tre modi: con difficoltà nell'addormentamento, con risvegli notturni frequenti e con risvegli mattutini precoci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dormi meno di 7 ore? La tua prospettiva di vita potrebbe diminuire La posizione in cui dormi potrebbe essere la causa delle occhiaieLa posizione in cui dormiamo può influenzare l'aspetto delle occhiaie. Leggi anche: Metti la tua anima nella tua mano e cammina recensione di un diario visivo crudo e devastante della vita in tempo di guerra Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Dormire meno di 7 ore potrebbe accorciare la vita; Sonno aiuta cuore e cervello, non conta orario della sveglia: il dettaglio chiave; 7 abitudini quotidiane che aiutano il cervello dopo i 70 anni; Quante ore bisogna dormire dopo i 60 anni? Guida pratica (con studi). "Con l’età, il corpo rallenta… ma l’anima si risveglia. Non vedi più così bene da vicino, né senti con la stessa chiarezza ciò che arriva da lontano. Dormi meno, cammini più lentamente. Ma inizi, finalmente, a guardarti con più tenerezza. Ad amarti senza troppe facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.