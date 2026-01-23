Dormi meno di 7 ore? La tua prospettiva di vita potrebbe diminuire

Dormire meno di sette ore per notte può influire sulla salute a lungo termine. L'insonnia, oltre a disturbare il riposo quotidiano, è stata associata a un aumento del rischio di problemi cardiovascolari, diabete e altre patologie. Garantire un sonno adeguato è fondamentale per mantenere il benessere generale e sostenere una vita più lunga e sana.

L' insonnia non solo impatta negativamente sulla quotidianità di chi ne soffre, ma potrebbe avere delle conseguenze a lungo termine. Gli scienziati dell'Oregon Health & Science University, guidati dal professor Andrew McHill, sono giunti alla conclusione che la carenza di sonno (dormire per meno di sette ore) è associata a una bassa aspettativa di vita. Lo studio è stato pubblicato su " SLEEP Advances ". Insonnia, un problema molto comune. Solo in Italia ne soffrono 13,4 milioni di persone e circa il 20-30% della popolazione dorme meno di sei ore per notte. L'insonnia, che dati alla mano interessa maggiormente le donne, si manifesta in tre modi: con difficoltà nell'addormentamento, con risvegli notturni frequenti e con risvegli mattutini precoci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

