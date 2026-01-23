Doppio rinforzo per i Rangers Qualiano | il presidente Scamardella annuncia Caso Naturale e Salazaro

Il club Rangers Qualiano rafforza la propria rosa con l’ingresso di Caso Naturale e Salazaro. Il presidente Scamardella ha confermato l’arrivo dei due giocatori, sottolineando l’impegno di entrambi nel contribuire al successo della squadra e nel coinvolgere i tifosi in questa nuova fase. Questi rinforzi rappresentano un passo importante per il progetto del club, orientato a migliorare le prestazioni e a consolidare la competitività.

Il presidente Scamardella annuncia i nuovi arrivi: “Caso Naturale e Salazaro pronti a dare il massimo per far sognare i tifosi”. l presidente dei Rangers Qualiano, Scamardella, ha ufficializzato l’arrivo di due nuovi calciatori per rafforzare la rosa della squadra: Vincenzo Caso Naturale dall’Ercolanese e Oscar Salazaro dalla Virtus Monte Forte. “ Siamo molto felici di accogliere Vincenzo e Oscar nel nostro progetto – ha dichiarato Scamardella – Entrambi hanno mostrato grande entusiasmo e disponibilità fin dal primo momento. La loro esperienza dall’Eccellenza sarà fondamentale per aiutare la squadra a restare competitiva e a raggiungere i nostri obiettivi”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

