Dopo il Pnrr l’edilizia dovrà cambiare passo

Dopo il PNRR, il settore edilizio deve affrontare una fase di trasformazione. È fondamentale adottare un nuovo modello di crescita, con un ruolo centrale del partenariato pubblico-privato. Questo approccio può contribuire a rilanciare l’industria, favorendo sostenibilità e innovazione. Solo attraverso una collaborazione efficace tra le parti si potrà garantire uno sviluppo duraturo e condiviso, rispondendo alle nuove sfide del settore.

«Ne rimarrà uno solo». Possiamo prendere a prestito la frase cult del film Highlander per anticipare una specie di battaglia finale dove le imprese del settore edile dovranno dimostrare di avere la forza per affrontare la transizione dal Pnrr a un nuovo e alternativo modello di sviluppo infrastrutturale. La storia è nota, e anche l’attualità. Dopo gli anni difficili pre-pandemia, il comparto delle costruzioni ha vissuto un’accelerazione prima con il Superbonus del 110 e poi con l’arrivo delle risorse europee del Pnrr: cantieri, imprese, occupazione e filiere ne hanno beneficiato, senza precedenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

