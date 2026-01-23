dopo i cccp ci furono i csi

Dopo i CCCP, nacquero i CSI, uno dei gruppi più significativi del rock alternativo italiano degli anni Novanta. Dopo oltre vent'anni di assenza, la band torna a esibirsi, offrendo un'occasione per rivedere e ascoltare dal vivo la loro musica. Un evento che riporta alla memoria un'importante fase della scena musicale italiana, mantenendo vivo il loro patrimonio artistico e culturale.

I tre dischi del Consorzio Suonatori Indipendenti, la band più nota come CSI che fu fondata dal cantante Giovanni Lindo Ferretti e dal chitarrista Massimo Zamboni dopo lo scioglimento dei CCCP – Fedeli alla linea, sono citati di frequente tra i più importanti del rock alternativo italiano degli anni Novanta. Di sicuro sono tra i più amati e ascoltati ancora oggi: motivo per cui tanti fan hanno accolto con entusiasmo la conferma della reunion e del tour della band, che comincerà a fine agosto. È un’operazione simile, anche se più in piccolo, a quella che Ferretti e Zamboni avevano organizzato due anni fa con i CCCP, che è stata la loro band più famosa, con un posto ancora più unico nella storia della musica italiana e fan ancora più affezionati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

