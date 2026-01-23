Dopo anni di guasti e disagi torna la luce in un tratto di via Messina Marine

Dopo un periodo di interruzioni e disagi, l’impianto di illuminazione di via Messina Marine è stato ripristinato. La riaccensione riguarda il tratto tra il bar del Bivio e il confine con Ficarazzi, con l’installazione di nuovi punti luce a LED, più efficienti e sostenibili rispetto alle precedenti lampade fuori produzione. Questa intervento mira a migliorare la sicurezza e la visibilità lungo la strada.

Si riaccende l'impianto di illuminazione di via Messina Marine, nel tratto compreso tra il bar del Bivio e il confine con il comune di Ficarazzi, con nuovi centri luminosi a led al posto delle lampade fuori produzione. A renderlo possibile è l'intervento di manutenzione straordinaria, autorizzato.

