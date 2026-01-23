Donazione olimpica alla Questura di Lecco | un gesto che vale l’oro

La Questura di Lecco ha accolto questa mattina l’associazione Donatorinati, che promuove la donazione di sangue tra i volontari della Polizia di Stato. L’iniziativa, avviata già da anni e proseguita anche nel 2026, rappresenta un gesto importante per il sostegno alle esigenze di salute della comunità. La raccolta itinerante si inserisce nell’impegno continuo delle forze dell’ordine a favore della solidarietà e della solidarietà sociale.

