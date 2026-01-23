Donazione olimpica alla Questura di Lecco | un gesto che vale l’oro
La Questura di Lecco ha accolto questa mattina l’associazione Donatorinati, che promuove la donazione di sangue tra i volontari della Polizia di Stato. L’iniziativa, avviata già da anni e proseguita anche nel 2026, rappresenta un gesto importante per il sostegno alle esigenze di salute della comunità. La raccolta itinerante si inserisce nell’impegno continuo delle forze dell’ordine a favore della solidarietà e della solidarietà sociale.
La questura di Lecco ha ospitato questa mattina l'associazione Donatori volontari della Polizia di Stato, “Donatorinati”, che continua anche per il 2026 la sua attività itinerante di raccolta sangue.I "DonatoriNati"L’iniziativa dal titolo “Donazione olimpica: un gesto che vale l’oro” mette in.🔗 Leggi su Leccotoday.it
