Donadoni | La paura sia uno stimolo non un limite

Alla vigilia della sfida contro l’Avellino, Roberto Donadoni, allenatore dello Spezia, ha commentato il momento della squadra partendo dall’analisi della recente partita di Palermo. Nel suo intervento, Donadoni sottolinea l’importanza di affrontare la paura come uno stimolo per migliorare, piuttosto che come un limite. Un approccio che mira a rafforzare la determinazione dei bianconeri in vista degli impegni imminenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della sfida del “Picco” contro l’ Avellino, il tecnico dello Spezia, Roberto Donadoni, ha analizzato il momento dei bianconeri partendo dalla gara di Palermo. Una partita segnata dal gol subito dopo appena dieci secondi, ma che ha comunque restituito indicazioni positive: “Abbiamo fatto una buona prestazione nonostante il risultato. La reazione e lo spirito non sono mancati, ora però serve continuità, perché fare due o tre risultati utili consecutivi aiuta a cambiare rotta”. Il tecnico ha poi affrontato il tema del mercato, periodo inevitabilmente delicato per ogni gruppo squadra: “C’è sempre chi arriva e chi va via, ma ciò che deve rimanere costante è l’atteggiamento in campo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

