dominio della subacquea ok della camera alla legge

È stata approvata definitivamente dalla Camera la nuova normativa sul dominio subacqueo, già passata al Senato nel luglio scorso. La legge, proposta dal ministro Nello Musumeci, stabilisce le regole per la gestione e la tutela delle aree marittime sottoposte a dominio pubblico. Si tratta di un testo che mira a regolamentare in modo chiaro e trasparente le attività subacquee e la protezione delle risorse marine.

Con il voto definitivo della Camera – il Senato aveva approvato nel luglio scorso –, è diventata legge la normativa sul dominio subacqueo proposta dal ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci. "La dimensione subacquea – ha commentato Musumeci – costituisce una straordinaria fonte di risorse e di opportunità, per la maggior parte ancora inesplorate, rappresentando una nuova sfida e un nuovo contesto tra ambizioni e interessi diversi, di carattere nazionale ed internazionale. L’Italia si pone così tra i primi Stati membri della Ue a essersi dotata di una legge per prevenire e risolvere le potenziali interferenze tra le diverse attività che si svolgono nei fondali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

