Questa mattina a Kitzbuehel si è disputato il SuperG, vinto da Marco Odermatt. Dominik Paris ha commentato un piccolo errore al Laerchenschuss, che gli ha fatto perdere velocità. Per domani, l’atleta italiano spera di migliorare in discesa, in vista delle prossime gare. La competizione si conferma un appuntamento di alto livello, con gli atleti pronti a confrontarsi su piste impegnative e tecniche.

Si è concluso con la vittoria di Marco Odermatt il SuperG andato questa mattina in scena a Kitzbuehel. Sulla leggendaria Streif, una delle piste più iconiche di tutto il Circo Bianco, l’elvetico è riuscito ad anticipare per tre centesimi il connazionale Franjo Von Allmen, risalendo sul gradino più alto del podio dopo il successo dell’anno scorso. Ora il talento svizzero mette nel mirino la discesa di domani, gara che non ha mai vinto in Austria. Ottime prestazioni anche degli italiani che si piazzano in massa a ridosso delle prime 10 posizioni. Il migliore è stato Mattia Casse, sesto all’arrivo (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dominik Paris: “L’errore al Laerchenschuss mi è costato un po’ di velocità. Domani spero nella discesa”

