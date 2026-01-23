Domeniche a tutto brunch all' hotel l' appuntamento con il gusto

Domeniche dedicate al brunch all’Hotel Gran Hotel da Vinci di Cesenatico. Il 25 gennaio, torna l’appuntamento con il menu pensato dall’Executive Chef Alessandro Trovato e dal Pastry Chef Mirko Montanari. Un’occasione per gustare una proposta culinaria curata, in un ambiente accogliente e rilassante. Un momento ideale per chi desidera trascorrere la domenica in modo semplice e gustoso.

Al Gran Hotel da Vinci di Cesenatico, domenica 25 gennaio tornano gli appuntamenti con il brunch firmato dall'Executive Chef dell'hotel, Alessandro Trovato e dal Pastry Chef, Mirko Montanari. Con un lavoro a quattro mani, saranno proposte golose come il Maritozzo crema, amarena e panna, deliziose.

