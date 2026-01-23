Docente di Taranto licenziata dopo un infortunio a scuola per colpa di un alunno | il caso finisce sulla scrivania di Valditara

Una docente di scuola primaria di Taranto è stata licenziata dopo un infortunio subito a scuola, attribuito a un comportamento di un alunno. La vicenda è ora arrivata all’attenzione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha preso in esame il caso. La situazione solleva questioni sul rapporto tra sicurezza scolastica e responsabilità del personale docente.

Il caso di una docente di scuola primaria tarantina è approdato all’attenzione del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, dopo che la donna è stata licenziata dall’istituto in cui lavorava come supplente. L’avvocato Fabrizio Del Vecchio ha inviato una lettera al ministro chiedendo un intervento urgente per il riesame del provvedimento Inail, che ha portato alla chiusura dell’infortunio della docente e alla perdita delle tutele previste per i lavoratori in caso di incidente sul lavoro. L’infortunio in classe. La donna, 49 anni, si era infortunata durante l’attività didattica quando un alunno le è caduto addosso con una sedia, provocandole lesioni ai legamenti del ginocchio e una frattura alla mano.🔗 Leggi su Open.online

