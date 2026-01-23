Docebo sui tagli | Non stiamo lasciando l’Italia

Docebo ha annunciato una riorganizzazione per meglio adattarsi ai mercati principali, precisando che non ha intenzione di lasciare l’Italia. La strategia mira a rafforzare le strutture chiave nel paese, garantendo una presenza stabile e continuativa. Questa evoluzione risponde alle esigenze di mercato senza compromettere l’impegno di Docebo nel nostro territorio, mantenendo un focus sulla crescita e sulla stabilità delle sue attività italiane.

Una riorganizzazione necessaria per "allineare maggiormente" le strutture dell'azienda ai principali mercati di riferimento, ma nessuna intenzione di lasciare l'Italia, dove "continueremo a mantenere le strutture chiave". Dopo l'annuncio dell'apertura di una procedura di licenziamento collettivo per 49 dipendenti, sui 394 in forza alla sede di Biassono, per un piano di ristrutturazione, la Docebo, multinazionale della formazione che produce software e piattaforme per e-learning potenziate con l' intelligenza artificiale, assicura che la presenza in Italia resta centrale. "Nel contesto dell'evoluzione della nostra organizzazione globale, per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti, desideriamo ribadire il valore del nostro rapporto storico con l'Italia, il Paese in cui ha avuto inizio il nostro viaggio", sottolineano i vertici dell'azienda in una nota. DOCEBO Spa di Biassono ha aperto una procedura di licenziamento collettivo per 49 dipendenti, su un totale di 394 unità La Fiom Cgil Brianza, unitamente alla RSU aziendale, nel corso del primo incontro con la Direzione, avvenuto lo scorso 19 gennaio,

