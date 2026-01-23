djokovic abbraccia gli alberi per restare in salute cosa dice la scienza

Novak Djokovic, campione di tennis, ha condiviso una pratica insolita: abbracciare un albero di fico brasiliano nei giardini botanici. Questa abitudine, descritta come una forma di “medicina”, suscita curiosità e spunti di riflessione sulla relazione tra benessere e natura. Ma cosa dice la scienza a riguardo? Analizziamo i possibili benefici di questa pratica e il suo ruolo nel mantenimento della salute.

AGI - Il campione Novak Djokovic ha confessato di avere l'abitudine di abbracciare un albero di fico brasiliano nei giardini botanici, come se fosse una sorta di "medicina". Può sembrare un rituale strano e bizzarro. Tuttavia, ci sono sempre più numerose evidenze scientifiche le quali suggeriscono che il contatto con la natura, compreso quello fisico di abbracciare gli alberi, può essere un toccasana per la salute. È quella che viene chiamata " silvoterapia ". La scienza dietro la silvoterapia. Le ricerche di Kathy Willis, docente di Biodiversità all'Università di Oxford e autrice del saggio "Good-Natured: Why Seeing Green is Good for Us", mostrano che l' interazione tattile con le piante e l'immersione nel verde innescano risposte fisiologiche misurabili che proteggono il sistema cardiovascolare e immunitario. 🔗 Leggi su Agi.it

