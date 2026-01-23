distrofia muscolare al papa giovanni un nuovo ambulatorio con linea telefonica diretta

È stato inaugurato presso l’ospedale Papa Giovanni un nuovo ambulatorio dedicato alla distrofia muscolare, gestito in collaborazione con Uildm Bergamo. Questo servizio offre ai pazienti e alle famiglie un punto di riferimento più accessibile, grazie anche a una linea telefonica diretta. L’obiettivo è garantire un supporto più immediato e qualificato, contribuendo a migliorare la gestione delle condizioni e la qualità di vita di chi ne è affetto.

IL SERVIZIO. Un nuovo servizio per dare un punto di riferimento in più ai pazienti e alle famiglie grazie a Uildm Bergamo. È stato avviato all’inizio di gennaio il nuovo ambulatorio rivolto ai pazienti con distrofia muscolare. Un’infermiera case manager è presente all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in Neurologia (Torre 3 piano 1°) tutti i martedì e mercoledì dalle 13 alle 18 per un supporto ai pazienti e alle famiglie sul percorso di cura, sulla gestione domiciliare e la continuità assistenziale. L’infermiera è reperibile nelle stesse giornate e fasce orarie anche telefonicamente al numero 035. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

