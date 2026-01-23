Segui la diretta gol della 22ª giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale, sintesi, risultati e cronaca delle principali partite, tra cui l’Inter che, a San Siro, supera il Pisa 5-2. Un approfondimento completo per rimanere informato sull’andamento del campionato italiano, con focus sulla partita clou e sulle altre sfide in programma.

Crystal Palace, Glasner esce allo scoperto sul futuro di Mateta: «Sua cessione? Ecco la verità» Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini. Intanto è ufficiale un addio a gennaio! Tutte le novità Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. Ultimissime Calciomercato Genoa: ufficiali gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom. I comunicati e i dettagli delle due operazioni in entrata Calciomercato Torino: vicino l’arrivo di Olusesi dal Tottenham. Chi è e i retroscena dell’acquisto dei granata Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter ribalta il Pisa! È 5-2

Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter ribalta il Pisa! È 3-2Segui la diretta gol della 22ª giornata di Serie A: aggiornamenti in tempo reale su risultati, cronaca e moviola delle partite, tra cui l’incontro tra Inter e Pisa.

Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter riagguanta il Pisa! È 2-2Segui la diretta gol della 22ª giornata di Serie A: aggiornamenti, risultati e cronaca delle partite in tempo reale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Genoa - Inter (1-2) Serie A 2025; Inter - Pisa in Diretta Streaming | DAZN IT.

Inter-Pisa 3-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Esposito che fa esplodere il MeazzaLa diretta live di Inter-Pisa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fullkrug esalta il Milan! (oggi 18 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 18 gennaio 2026 delle partite per la 21^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net

#InterPisa diretta #SerieA: segui l'anticipo di campionato tra #Chivu e #Gilardino LIVE x.com

Ne parlavo l'altro giorno: The Young Pope, la prima serie diretta (e scritta, e immaginata) da Paolo Sorrentino. È uscita dieci anni fa, nel 2016, ed è stata un evento per il piccolo schermo. Eravamo in un periodo particolare: la serialità era la nuova grande cosa, - facebook.com facebook