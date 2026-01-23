Diretta gol Serie A LIVE | clamoroso a San Siro l’Inter riagguanta il Pisa! È 2-2

Segui la diretta gol della 22ª giornata di Serie A: aggiornamenti, risultati e cronaca delle partite in tempo reale. Questa mattina, a San Siro, l’Inter ha pareggiato 2-2 contro il Pisa, in una sfida ricca di emozioni. Restate sintonizzati per tutte le novità e le analisi sulle partite in corso, con sintesi e dettagli sui momenti salienti di questo turno di campionato.

Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. Ultimissime Calciomercato Genoa: ufficiali gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom. I comunicati e i dettagli delle due operazioni in entrata Calciomercato Torino: vicino l’arrivo di Olusesi dal Tottenham. Chi è e i retroscena dell’acquisto dei granata Lang Galatasaray: ufficiale anche l’addio dell’olandese, altro giocatore che lascia il Napoli. Il comunicato del club turco Calciomercato Atalanta: sondaggio della Roma per Bernasconi, la risposta della Dea sulla partenza del terzino. Cosa è successo Papera Sommer: clamoroso quanto successo a San Siro durante Inter Pisa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, l’Inter riagguanta il Pisa! È 2-2 Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, Moreo per Inter Pisa 0-2Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti su risultati, sintesi e cronaca delle sfide della 22ª giornata. Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, Colombo da ex sblocca Milan GenoaSegui la diretta della 19ª giornata di Serie A con aggiornamenti in tempo reale su risultati, sintesi e cronaca delle principali partite, tra cui Milan-Genoa, Bologna-Atalanta, Napoli-Verona e altre. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Tutto il calcio in Diretta; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Genoa - Inter (1-2) Serie A 2025; Serie A [LIVE] – Risultati e cronache delle gare in tempo reale. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Fullkrug esalta il Milan! (oggi 18 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 18 gennaio 2026 delle partite per la 21^ giornata che sono in programma oggi. ilsussidiario.net RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Milan vince a Como! Diretta gol live score (recuperi, 15 gennaio 2026)Risultati Serie A, classifica: Verona Bologna e Como Milan chiudono il programma della 16^ giornata, quella che si doveva ancora recuperare. ilsussidiario.net Ne parlavo l'altro giorno: The Young Pope, la prima serie diretta (e scritta, e immaginata) da Paolo Sorrentino. È uscita dieci anni fa, nel 2016, ed è stata un evento per il piccolo schermo. Eravamo in un periodo particolare: la serialità era la nuova grande cosa, x.com Ne parlavo l'altro giorno: The Young Pope, la prima serie diretta (e scritta, e immaginata) da Paolo Sorrentino. È uscita dieci anni fa, nel 2016, ed è stata un evento per il piccolo schermo. Eravamo in un periodo particolare: la serialità era la nuova grande cosa, - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.