Dieci anni senza Regeni | Elisa Schlein e Pif attesi a Fiumicello

A dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni al Cairo, Fiumicello si prepara ad accogliere figure pubbliche come Elisa, don Luigi Ciotti, Pif, Gherardo Colombo ed Elly Schlein. L’evento intende ricordare la vicenda di Regeni e promuovere il confronto su diritti e giustizia, mantenendo vivo il ricordo e l’impegno civico. La partecipazione di personalità di diverse provenienze sottolinea l’importanza della memoria e della solidarietà.

Elisa, don Luigi Ciotti, Alessandro Bergonzoni, Pif, Gherardo Colombo ed Elly Schlein sono attesi a Fiumicello per i dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni al Cairo. L'appuntamento è per domenica 25 gennaio 2026 per la giornata "Giulio continua a fare cose.", che riunirà la famiglia Regeni.

