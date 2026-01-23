Dieci anni di coriandoli | scocca l' ora del Carnevale di Nichelino tra carri e folklore

Il Carnevale di Nichelino celebra quest’anno la sua decima edizione, segnando un importante traguardo per la città. Per dieci anni, questo evento ha portato in strada tradizioni, colori e momenti di convivialità, coinvolgendo cittadini di tutte le età. Con sfilate, folklore e iniziative dedicate ai più giovani, il Carnevale rappresenta un’occasione per riscoprire le radici e il senso di comunità di Nichelino.

Il sipario sulle celebrazioni si alzerà ufficialmente sabato 24 gennaio. Alle ore 15:30, in un momento solenne e atteso dalla comunità, avverrà la tradizionale consegna delle chiavi della città a Madama Farina e Monsù Panaté. Le due maschere storiche, che rappresentano l'identità e lo spirito nichelinese, saranno i protagonisti assoluti della festa, omaggiati anche dai maestosi carri in cartapesta che ne ritraggono le sembianze. Il cuore dei festeggiamenti è previsto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, con due eventi pensati per coinvolgere tutto il territorio. A seguire il programma nel dettaglio: Il Carnevale di Nichelino si conferma come uno degli eventi più sentiti e partecipati del calendario cittadino, capace di unire la valorizzazione delle maschere locali alla gioia delle sfilate collettive.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Carri e coriandoli. E’ già tempo di “CarnevalMarlia“Il CarnevalMarlia 2026 si avvicina, portando con sé quattro giornate dedicate ai corsi mascherati.

Carnevale di Morciano 2026, doppio appuntamento tra musica, carri e festa per grandi e piccoliIl Carnevale di Morciano di Romagna 2026 si presenta con una versione rivisitata, offrendo due appuntamenti dedicati a tutta la famiglia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Coriandoli e note: Le maschere hanno ragione; Hilary Duff: il ritorno di un’icona pop tra passato e futuro; Olimpiadi e pace tra i coriandoli; Wake Up!, Hilary Duff è tornata. E con lei anche Lizzie McGuire.

Nel 2024 la pressione fiscale più alta degli ultimi dieci anni. E tra le più alte e le più aumentate anno su anno tra i Paesi Ocse. Questa l’immagine delle imposte italiane che emerge dal rapporto Revenue Statistics 2025 dell’Organizzazione per la cooperazio x.com

L'uomo sfuggiva a una condanna a dieci anni per violenza sessuale su un minorenne, a tradirlo è stata una consegna a domicilio - facebook.com facebook