Diana nominato nuovo delegato di Confcommercio di Teano

Mauro Diana, titolare di ‘Evoluzione Pasticceria’ e noto pastry chef, è stato nominato nuovo delegato di Confcommercio Teano. Questa nomina rafforza l’impegno dell’associazione nel supportare le attività locali e nel promuovere lo sviluppo del commercio nella zona. Diana porta con sé esperienza e competenza nel settore della ristorazione, contribuendo alla crescita e alla rappresentanza delle imprese associati.

Mauro Diana, titolare di 'Evoluzione Pasticceria' e noto Pastry chef, è il nuovo delegato di Confcommercio Teano. L'incarico gli affida il compito di coordinare le attività dei commercianti locali e di rafforzare la presenza dell'associazione sul territorio, valorizzando l'identità cittadina, le.

