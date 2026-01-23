Diana nominato nuovo delegato di Confcommercio di Teano

Mauro Diana, titolare di ‘Evoluzione Pasticceria’ e noto pastry chef, è stato nominato nuovo delegato di Confcommercio Teano. Questa nomina rafforza l’impegno dell’associazione nel supportare le attività locali e nel promuovere lo sviluppo del commercio nella zona. Diana porta con sé esperienza e competenza nel settore della ristorazione, contribuendo alla crescita e alla rappresentanza delle imprese associati.

