Di Carlo ispira i giovani dell’UNPLI tra responsabilità e sport

Nella sede della Camera di Commercio di Avellino, Coach Gennaro Di Carlo ha incontrato i giovani dell’UNPLI provinciale per un confronto su responsabilità e sport. L’iniziativa ha sottolineato l’importanza dei valori sportivi come strumento di crescita personale e coinvolgimento civico, stimolando un dialogo costruttivo tra le nuove generazioni e il ruolo delle Pro Loco nel territorio. Un'occasione di riflessione su come lo sport possa favorire l’impegno civico e la cittadinanza attiva

Tempo di lettura: 2 minuti Nella cornice della Camera di Commercio di Avellino, Coach Gennaro Di Carlo ha incontrato i giovani dell’ UNPLI ( Unione Pro Loco d’Italia ) provinciale per un dibattito che ha unito i valori dello sport alla cittadinanza attiva. Il tecnico dell’ Unicusano Avellino Basket ha voluto stimolare una platea attenta, sottolineando l’importanza della partecipazione giovanile per la costruzione del bene comune. “Quando si parla di giovani è sempre molto importante, io dico sempre che rappresentano la continuità del futuro ma bisogna anche metterli nella condizione di capire che cosa significa concretamente esserlo” ha esordito Di Carlo, ponendo l’accento sulla responsabilità del presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Carlo ispira i giovani dell’UNPLI tra responsabilità e sport Leggi anche: “Sognare in grande, agire con responsabilità”: così Davide Abate, vertice Ferrari ispira il Liceo di Manduria Leggi anche: Lega nazionale dilettanti, la sezione abruzzese traccia il bilancio di un anno tra sport, territorio e responsabilità Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: ’Ombra Custode’: così l’arte si ispira ai ricami delle Putte; LILI REFRAIN: a marzo il nuovo album Nagalite; I ragazzi imitano la violenza che Il mondo ha elevato a metodo; Precedenti. Sei blitz nelle ultime dieci sfide. Anche con i gol di Lisi e Montevago. Sino al 18 gennaio 2026, al Teatro India di Roma, Carlo Sciaccaluga porta in scena “La Chunga”, un’opera intensa ispirata al romanzo di Mario Vargas Llosa. Un thriller psicologico che esplora il potere maschile, il desiderio distorto e il silenzioso atto di resist - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.