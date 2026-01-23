Derby con spalti semivuoti Niente biglietti per i tifosi | Componente importante che viene a mancare

Il Tar della Toscana ha respinto l’istanza dell’Empoli di sospendere il divieto di vendita dei biglietti per il derby di stasera ai residenti in provincia di Firenze. La gara si svolgerà con spalti semivuoti e senza la presenza dei tifosi locali, un elemento che, secondo alcune voci, potrebbe influenzare l’atmosfera e il valore della partita.

di Simone Cioni EMPOLI Il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento che vieta la vendita dei biglietti per il derby di stasera ai residenti in provincia di Firenze, presentata dall’ Empoli. Allo stadio dei Marmi di Carrara, quindi, non ci saranno presumibilmente tifosi azzurri. È vero che supporter o club di paesi di altre province toscane sarebbero liberi di recarsi allo stadio, ma come spesso accade in queste situazioni per solidarietà verso coloro che non possono assistervi alla fine nessuno entra. "Mi dispiace molto perché il calcio è degli sportivi e dei tifosi e se togliamo una componente diventa una cosa un pochino meno bella – ha commentato mister Dionisi in sede di presentazione del match –, a prescindere che mi dispiace in particolar modo perché si tratta dei nostri tifosi, che non ci potranno venire a sostenere e che invece, vista la vicinanza e l’orario, sarebbero stati probabilmente anche numerosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

