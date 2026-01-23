Deragliamento treni in Spagna Re Felipe | Sgomento e preoccupazione Grazie ai soccorritori – Il video

Il deragliamento di un treno avvenuto ad Adamuz, in Spagna, ha suscitato preoccupazione tra le autorità e la comunità locale. Re Felipe ha espresso il suo sgomento per l’accaduto, sottolineando l’importanza dell’intervento dei soccorritori. L’incidente evidenzia la necessità di approfondire le cause e migliorare la sicurezza del trasporto ferroviario. Restiamo aggiornati sugli sviluppi e le misure adottate in risposta a questa tragedia.

(Agenzia Vista) Spagna, 20 gennaio 2026 "Vogliamo esprimere il nostro sgomento e la nostra preoccupazione per il terribile incidente avvenuto ad Adamuz. Non appena avremo concluso qui, torneremo in Spagna, ovviamente, in modo da essere pronti e preparare anche una visita nella zona. La priorità in questo momento è assistere, accompagnare, aiutare e soccorrere tutte le persone colpite da questo tragico incidente. Grazie agli abitanti di Adamuz che hanno aiutato chi ne aveva bisogno in ogni modo possibile man mano che la situazione evolveva". Così Re Felipe VI di Spagna, che al momento si trova ad Atene per i funerali della principessa Irene, sorella della regina Sofia, assieme alla moglie, la regina Letizia, e alle figlie.🔗 Leggi su Open.online

Treni deragliati in Spagna, re Felipe VI: "Sgomento e preoccupazione, ritorneremo nel Paese al più presto"Il re Felipe VI ha espresso il suo sgomento e la preoccupazione per il tragico incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz in Spagna.

Spagna, deragliamento in Andalusia: i soccorritori ancora sul posto a 18 ore dall'incidenteIn Andalusia, Spagna, la Guardia Civil continua le operazioni di soccorso a 18 ore dall’incidente ferroviario avvenuto a Adamuz.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Deragliamento treni in Spagna, Re Felipe: Sgomento e preoccupazione. Grazie ai soccorritori

Argomenti discussi: Scontro fra treni in Spagna, decine le vittime; Spagna, altri incidenti ferroviari: un morto e diversi feriti. Ad Adamuz almeno 43 vittime; Spagna, deragliano altri due treni: un morto e oltre 40 feriti in Catalogna; Cosa sappiamo del disastro ferroviario in Spagna.

Spagna, la maledizione dei treni: altro deragliamento: un morto e 40 feriti a BarcellonaNon c'è pace per i treni in Spagna, neanche il tempo di accertare i danni e soccorrere i feriti della tragedia avvenuta due giorni fa ... affaritaliani.it

Cosa si sa dello scontro tra due treni in SpagnaL'incidente è avvenuto all'altezza di Adamuz, vicino a Cordova, in Spagna, a causa del deragliamento di uno dei due convogli. Decine i morti ... ilfoglio.it

Spagna: deragliano altri 2 treni, morto macchinista, diversi feriti A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in Spagna, martedì sera è avvenuto un nuovo deragliamento di un treno della linea 4 delle ferrovie regionali catalane (Rodalies). L’incidente ha facebook

Le vittime accertate del deragliamento dei treni ad Adamuz, in Spagna, sono almeno 41. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi: ci sono 41 persone ricoverate e almeno 43 ancora disperse x.com