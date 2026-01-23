Deragliamento treni in Spagna gli allievi della Guardia Civil donano il sangue per i feriti – Il video

In Spagna, gli allievi della Guardia Civil hanno donato sangue per sostenere le persone ferite nel deragliamento di Adamuz, avvenuto il 20 gennaio 2026. L’incidente, che ha coinvolto due treni ad alta velocità, ha causato 41 vittime, 43 dispersi e 150 feriti. Questo gesto di solidarietà si inserisce in un contesto di risposta immediata e di supporto alle vittime dell’incidente.

Leggi su Open.online Deragliamento treni in Spagna, gli allievi della Guardia Civil donano il sangue per i feritiIn seguito al deragliamento di due treni ad alta velocità ad Adamuz, in Spagna, gli allievi della Guardia Civil hanno donato il sangue per assistere le vittime dell'incidente. Incidente treni in Spagna, il video della Guardia Civil: vagoni distrutti, gli agenti provano a entrareDopo l'incidente tra due treni avvenuto nei pressi di Cordova, in Andalusia, la Guardia Civil ha diffuso video che mostrano i vagoni danneggiati e le operazioni di accesso da parte degli agenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Deragliamento treni in Spagna, gli allievi della Guardia Civil donano il sangue per i feriti Argomenti discussi: Scontro fra treni in Spagna, decine le vittime; Spagna, altri incidenti ferroviari: un morto e diversi feriti. Ad Adamuz almeno 43 vittime; Spagna, deragliano altri due treni: un morto e oltre 40 feriti in Catalogna; Cosa sappiamo del disastro ferroviario in Spagna. Spagna, deragliati altri due treni in Catalogna: un morto e decine di feritiA distanza di pochi giorni dalla tragedia ferroviaria di Adamuz, in Spagna si sono verificati altri due deragliamenti. Come riferito dalla Protezione Civile della Generalitat catalana, un convoglio de ... blitzquotidiano.it Spagna, la maledizione dei treni: altro deragliamento: un morto e 40 feriti a BarcellonaNon c'è pace per i treni in Spagna, neanche il tempo di accertare i danni e soccorrere i feriti della tragedia avvenuta due giorni fa ... affaritaliani.it Spagna: deragliano altri 2 treni, morto macchinista, diversi feriti A due giorni dalla tragedia ferroviaria in Andalusia in Spagna, martedì sera è avvenuto un nuovo deragliamento di un treno della linea 4 delle ferrovie regionali catalane (Rodalies). L'incidente ha facebook Le vittime accertate del deragliamento dei treni ad Adamuz, in Spagna, sono almeno 41. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi: ci sono 41 persone ricoverate e almeno 43 ancora disperse x.com

