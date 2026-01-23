Denudate e filmate con la scusa degli esami | radiologo sospeso trovati 57 video

Un radiologo di Roma è stato sospeso dopo essere stato scoperto aver filmato e fotografato, sotto pretesto di esami diagnostici, giovani pazienti denudate. Le indagini hanno portato al ritrovamento di 57 video, evidenziando comportamenti inappropriati e abusivi durante le procedure mediche. La vicenda solleva questioni sulla tutela della privacy e sulla sicurezza delle pazienti in ambito sanitario.

Roma, 23 gennaio 2026 – Abusando della propria professione, avrebbe ripreso giovanissime pazienti durante l’esecuzione di esami diagnostici, convincendole a denudarsi senza apparente motivo e, in alcuni casi, arrivando anche a palpeggiarle con il pretesto di aiutarle ad assumere posizioni che avrebbe ritenuto necessarie per una migliore riuscita del test. È quanto sarebbe emerso nel corso di un’indagine condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, che avrebbe portato all’emissione, nei confronti di un radiologo romano, della misura cautelare del divieto di esercizio dell’attività professionale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Roma, radiologo filmava giovani donne durante gli esami: scoperti 57 video di pazientiUn radiologo di Roma è stato scoperto aver registrato 57 video di giovani pazienti durante gli esami diagnostici. "Adesso spogliatevi". Radiologo filma giovani donne durante gli esami: scoperti 57 video di pazientiUn radiologo è stato scoperto a girare e condividere 57 video di giovani donne durante gli esami diagnostici.

