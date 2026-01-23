Demolizione Palatulimieri Dante Santoro | Amministrazione Napoli De luca nemica dello sport
L’annuncio della demolizione del Palatulimieri solleva preoccupazioni sulla tutela dello sport a Salerno. Dante Santoro sottolinea come l’amministrazione Napoli-De Luca sembri ostile allo sviluppo sportivo, mettendo a rischio quarant’anni di storia della Roller Salerno. La vicenda evidenzia l’importanza di politiche che sostengano e preservino le realtà sportive locali, fondamentali per la comunità e il benessere sociale.
“Massima vicinanza alla Roller Salerno che rischia di vedere cancellati 40 anni di storia dalle scelte dell’amministrazione Napoli-De Luca nemica dello sport”. Così Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno in merito allo sgombero del Palatulimieri annunciato per il primo febbraio.🔗 Leggi su Salernotoday.it
