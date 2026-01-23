Demografia energia e geopolitica | le nuove sfide per le politiche pubbliche

Il mutamento demografico, la transizione energetica e i nuovi scenari geopolitici rappresentano sfide significative per le politiche pubbliche. In un contesto in rapido cambiamento, dove lo Stato perde il ruolo monopolistico nella definizione delle norme e nella gestione dei conflitti, è essenziale adottare principi e regole chiare per affrontare la complessità della realtà postmoderna. Un’analisi che mette in luce le dinamiche che plasmano le scelte politiche future.

Declino demografico, transizione energetica, cambiamenti geopolitici: in un contesto che evolve sempre più rapidamente e nel quale si registra la perdita del monopolio statuale nella produzione di norme e nella gestione dei conflitti, i principi e le regole assumono una crescente funzione ordinante per affrontare la complessità propria della realtà postmoderna. L'inverno demografico e il costante invecchiamento della popolazione italiana ? oltre alle inevitabili conseguenze sotto il profilo economico e previdenziale ? pongono con urgenza il tema della prevenzione primaria e dello sviluppo di modelli assistenziali innovativi anche da parte del Ssn, imponendo una riflessione corale e condivisa per la ricerca di soluzioni efficaci.

