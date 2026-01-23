Democrazia alla prova al Ducale si apre con un messaggio del presidente Mattarella

Si è aperta con un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella la tre giorni "Democrazia alla prova". La kermesse è organizzata dal Forum Disuguaglianze e Diversità e da Palazzo Ducale, con la curatela di Fabrizio Barca e Luca Borzani, in programma al Palazzo Ducale a Genova.

