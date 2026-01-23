Delitto Marra il giudice smonta l’accusa | ‘Indizi non sufficienti’ Lorenza Scarpante torna libera dopo 8 mesi

Il giudice ha disposto la revoca delle misure cautelari nei confronti di Lorenza Scarpante, ritenendo che gli elementi a suo carico non siano più sufficienti a sostenere l’accusa. Dopo otto mesi di detenzione, si evidenzia come la gravità degli indizi non sia più considerata adeguata. La decisione rappresenta un passo importante nel procedimento giudiziario, che sarà ora chiamato a valutare ulteriormente la vicenda.

Il Gip: “Non c’è più la necessaria gravità indiziaria”. Non è più possibile sostenere, allo stato degli atti, la “necessaria gravità indiziaria”. Con questa motivazione il Gip del Tribunale di Bologna, Claudio Paris, ha disposto la revoca della custodia cautelare in carcere per Lorenza Scarpante, 56 anni, accusata dell’omicidio del marito Giuseppe Marra, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2025 nel centro storico del capoluogo emiliano. Dopo otto mesi di detenzione, la donna è tornata in libertà senza alcuna misura alternativa, nemmeno il divieto di dimora richiesto dalla Procura. Una decisione netta, maturata alla luce di nuovi elementi tecnici che hanno incrinato l’impianto accusatorio costruito nelle prime fasi dell’indagine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

