A un anno dalla riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, il confronto tra la genetista Albani e il profilo di Sempio evidenzia che il DNA non fornisce certezze definitive. Nonostante gli studi e le analisi, il quadro genetico attuale rimane incerto, lasciando aperti diversi scenari nel procedimento giudiziario. La questione genetica continua a rappresentare un elemento centrale e complesso nel caso.

Garlasco (Pavia), 23 genneio 2026 – A un anno dalla r iapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, autorizzata dal Gip il 23 gennaio 2025, il nodo resta sempre il Dna. E l’interpretazione dei dati. Un anno fa la Procura aveva ottenuto l’autorizzazione dal Gip a procedere nei confronti di Andrea Sempio, e ha poi chiesto l’incidente probatorio per ‘cristallizare la prova’. Andrea Sempio esce dalla caserma dei Carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti accompagnato dai suoi avvocati, Milano 13 Marzo 2025 ANSAMATTEO CORNER Battaglia tra genetisti. Già la consulenza t e cnica dei genetisti della difesa del condannato Alberto Stasi , con esiti poi confermati anche dai consulenti della stessa Procura, avevano portato alla ‘non esclusione’ di Sempio per una corrispondenza con l’aplotipo estratto dalle unghie della vittima, che di fatto è stata poi confermata dall’ analisi biostatistica effettuata dalla genetista Denise Albani come perito dell’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, la genetista Albani e il Dna di Sempio: “Nel profilo non c’è nulla di assolutamente certo”

Omicidio Garlasco, la genetista Albani sul Dna nelle unghie di Chiara Poggi: “Di certo non c'è nulla”La genetista Denise Albani commenta l'analisi del DNA nelle unghie di Chiara Poggi, nel contesto dell'indagine sull'omicidio di Garlasco.

Delitto Garlasco, genetista: "Profilo dna Sempio ha importanza relativa"Nel caso del delitto di Garlasco, un genetista analizza l'importanza relativa del profilo DNA di Sempio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Delitto di Garlasco, primi risultati sul dna: non è di una sola persona

Argomenti discussi: Delitto di Garlasco, nuova perizia nella villetta dei Poggi: Chiara aggredita in cucina, il Dna di Stasi sull'Estathé; Delitto di Garlasco, nuova perizia: Chiara Poggi aggredita in cucina. Le ultime notizie; Delitto di Garlasco, consulenza Poggi: l’aggressione è iniziata in cucina dove c'è l’Estathè col dna di Stasi; Chiara Poggi aggredita in cucina prima di essere uccisa: le conclusioni della nuova perizia su Garlasco.

Delitto di Garlasco, un anno fa la riapertura dell’inchiesta: si va verso la richiesta di processo per Andrea SempioDepositata la consulenza della patologa Cristina Cattaneo, la Procura di Pavia chiuderà la indagine sull’omicidio di Chiara Poggi avviata a inizio 2025 ... ilgiorno.it

Garlasco in Tv, la fuga del killer dalla porta sul retro di casa PoggiL’ipotesi dell’uscita posteriore della villetta di via Pascoli prende quota: l’analisi dell’abitazione a Mattino Cinque e l’incognita dei vestiti nel canale ... libero.it

Delitto di Garlasco, gli avvocati di Stasi contro la perizia dei Poggi sugli accessi al pc di Alberto I legali annunciano che l'analisi forense sarà estesa anche al computer della vittima - facebook.com facebook

#Garlasco, Stasi e l'ipotetico percorso dopo il delitto di Chiara #Mattino5 x.com