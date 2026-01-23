Del Vecchio entra nel gruppo QN | Progetto industriale di lungo periodo Cdr e sindacati chiedono garanzie

Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce la maggioranza di Editoriale Nazionale, proprietaria di testate come Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale. L’obiettivo è sviluppare un progetto industriale a lungo termine, mentre Cdr e sindacati chiedono garanzie per tutela occupazionale e stabilità aziendale. La notizia segna un passo importante per il futuro delle testate e del gruppo editoriale.

Lmdv Capital acquisisce la maggioranza di Editoriale Nazionale, editore de Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino e QN Leonardo Maria Del Vecchio conquista la maggioranza di Editoriale Nazionale, il gruppo che pubblica Il Giorno, La Nazione, il Resto del Carlino e Quotidiano Nazionale (QN). Il cda di Lmdv Capital, la società di investimento che fa capo all'imprenditore - figlio ed erede del fondatore di EssilorLuxottica - ha formalizzato l'offerta vincolante. Il cda di Monrif, che controlla Editoriale Nazionale, ha deciso di procedere alla formalizzazione dell'operazione. "Questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all'editoria un ruolo centrale per il Paese", ha dichiarato Del Vecchio che ha acquisito a dicembre anche il 30% del Giornale.

