Del Genio | Giovane utile ma serve subito un esterno

L’arrivo di Giovane Santana do Nascimento rappresenta una soluzione immediata per il reparto offensivo del club. Secondo le dichiarazioni di Del Genio, il giovane talento si presenta come una risorsa utile, ma è urgente integrare un esterno esperto per rafforzare la squadra. Questa operazione è strategica per garantire un equilibrio tra giovani promesse e giocatori più esperti, fondamentali per affrontare le sfide della stagione.

L’arrivo imminente di Giovane Santana do Nascimento viene letto come una necessità immediata più che come una semplice opportunità di mercato. Il Napoli deve infatti fare i conti con un reparto offensivo ridotto, falcidiato da assenze e uscite che hanno ristretto al minimo le alternative a disposizione. A delineare il quadro è stato Paolo Del Genio, intervenuto su Linea Calcio su Canale 8, spiegando come le scelte del Napoli siano legate a una vera e propria emergenza numerica.“Neres non c’è e quindi in attesa che ritorni, anche senza Lang e Lucca, mancano tre giocatori del reparto offensivo. Magari arrivano due perché uno è Lukaku che rientra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Del Genio: “Napoli stremato, servono rientri subito”Dopo la difficile trasferta di Lisbona, il Napoli appare stremato e in cerca di rinforzi.

