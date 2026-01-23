Degrado costante sui bus Cotral | la segnalazione di una studentessa

Una studentessa della Tuscia segnala un degrado continuo sui bus Cotral, evidenziando le condizioni di disagio incontrate quotidianamente. La foto allegata testimonia lo stato di abbandono e scarsa manutenzione di alcuni mezzi, che influiscono sulla qualità del viaggio e sul comfort degli utenti. È importante sensibilizzare sulle condizioni di trasporto pubblico per favorire interventi migliorativi e garantire un servizio più dignitoso per tutti.

Degrado costante sui bus Cotral. Questa nella foto è la situazione di disagio che vive un qualsiasi studente della Tuscia.

